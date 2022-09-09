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Survivor Nagihan Karadere bambaşka birine dönüştü, göğüs dekoltesi yıktı geçti: Bu sen olamazsın

Magazin Haberleri

Survivor yarışmasında gösterdiği başarılı performansla göz dolduran Nagihan Karadere, yaptırdığı estetikle gündeme gelmişti. Ünlü sporcu son olarak paylaştığı fotoğrafla hayranlarının tam beğenisini aldı. Takipçileri, poz için "Bu Nagihan olamaz" yorumunda bulundu.

Survivor'un en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Nagihan Karadere, yarışma bitmesine rağmen gündemde kalmaya devam ediyor. Karadere son olarak da Instagram pozlarıyla gündeme geldi.

"BU SEN OLAMAZSIN"

Başarılı sporcu Nagihan Karadere, göğüs dekolteli poz verdi. O poza takipçileri, "Güçlü kadın", "Bu sen olamazsın" gibi yorumlarda bulunuldu.

ŞU ANDA 38 YAŞINDA

38 yaşındaki Nagihan Karadere Survivor'da duruşu ve gözü karalığıyla dikkat çekiyordu. Survivor'un ardından da gündeme gelmeyi başaran isim, sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

İşte o poz:

Survivor Nagihan Karadere bambaşka birine dönüştü, göğüs dekoltesi yıktı geçti: Bu sen olamazsın

Survivor Nagihan Karadere bambaşka birine dönüştü, göğüs dekoltesi yıktı geçti: Bu sen olamazsın

Survivor Nagihan Karadere bambaşka birine dönüştü, göğüs dekoltesi yıktı geçti: Bu sen olamazsın

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Nagihan Karadere Magazin Haberler

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