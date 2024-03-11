Survivor'dan olay tanıtım! Acun Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek

Tansiyonun bir an olsun dinmediği Survivor All Star'ın 56. bölüm tanıtımı yayınlandı. Fragmana Acun Ilıcalı'nın Ogeday'a vereceği ceza damga vuruyor.

Acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, "Yıllarca Survivor çektim fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı ve konunun muhatabı Poyraz. Akıl tutulması yaşadı sana Survivor tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz" diyor. Fragmanın yayınlanmasıyla Poyraz'ın ne yaptığı merak konusu oldu. Poyraz'ın cezayı Aleyna'ya ettiği küfürden dolayı alacağı da konuşulanlar arasında.