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Survivor'dan olay tanıtım! Acun Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek

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Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı "Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay hiç olmadı" diyerek Ogeday'a Survivor tarihinin görmediği bir ceza vereceklerini açıklıyor. Ogeday'ın ne yaptığı ise yayınlanacak bölümde belli olacak.

Tansiyonun bir an olsun dinmediği Survivor All Star'ın 56. bölüm tanıtımı yayınlandı. Fragmana Acun Ilıcalı'nın Ogeday'a vereceği ceza damga vuruyor.

Acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, "Yıllarca Survivor çektim fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı ve konunun muhatabı Poyraz. Akıl tutulması yaşadı sana Survivor tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz" diyor. Fragmanın yayınlanmasıyla Poyraz'ın ne yaptığı merak konusu oldu. Poyraz'ın cezayı Aleyna'ya ettiği küfürden dolayı alacağı da konuşulanlar arasında.

Survivor'dan olay tanıtım! Acun Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek

Survivor'dan olay tanıtım! Acun Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

Yorumcu Davut :

ne yaşıyor bu insanlar merak ediyorum. futbolda bunlardaki aksiyon yok yeminle..

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