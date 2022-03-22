Survivor'daki bomba aşk iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Batuhan Karacakaya hayranlarına seslendi - Haberler

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Survivor'daki bomba aşk iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Batuhan Karacakaya hayranlarına seslendi

Snob Magazin - Magazin
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Survivor'daki bomba aşk iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Batuhan Karacakaya hayranlarına seslendi

Survivor yarışmacıları arasında yer alan Batuhan Karacakaya ile rakip takımındaki Yağmur Banda'nın aşk yaşadığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu iddialar hakkında ilk kez konuşan ve hayranlarına seslenen Batuhan Karacakaya, "Beni birileriyle ne kadar yakıştırıyor olursanız olun kimseyle adımı yan yana geçirmeyin" dedi.

Survivor All Star heyecanı tüm hızıyla devam ederken, yarışmanın iki ayrı ekibi Ünlüler'de yarışan Batuhan Karacakaya ile Gönüllüler ekibinde yer alan Yağmur Banda'nın aşk yaşadığı iddiası, bir anda çok konuşulmaya başlandı. Önceki gün çok sayıda yorum alan konuyla ilgili taraflardan Batuhan Karacakaya ilk kez konuştu. Karacakaya, hayranlarından bir de rica bulundu.

Survivor'daki bomba aşk iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Batuhan Karacakaya hayranlarına seslendi

"KİMSEYLE ADIMI YAN YANA GEÇİRMEYİN"

Aşk iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Karacakaya, "Ben yarışmaya kupa almaya geldim. Ben oraya sevgilim veya bir kız arkadaşım olsun diye gelmedim. Beni birileriyle ne kadar yakıştırıyor olursanız olun kimseyle adımı yan yana geçirmeyin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Survivor All Star'da iki ayrı takımda yarışan oyuncu Batuhan Karacakaya ile Gönüllüler takımının öne çıkan isimleri arasında yer alan Yağmur Banda'nın aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Survivor'daki bomba aşk iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Batuhan Karacakaya hayranlarına seslendi

Snob Magazin / Magazin

Batuhan Karacakaya, Survivor, Magazin, Haberler

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