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Survivor'da yürekler ağza geldi! Havuza düşen yarışmacı sudan çıkamadı

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Fenomen yarışma Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde gönüllüler takımından Kardelen, dokunulmazlık oyununda düştüğü havuzda korku dolu anlar yaşadı. Sudan çıkamayan Kardelen, diğer yarışmacıların yardımıyla sudan çıkarıldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023, dün akşam nefes kesen 44. bölümüyle ekrana geldi. Yarışmada dokunulmazlık oyunu esnasında gönüllüler takımı yarışmacılarından Kardelen panik dolu anlar yaşadı.

SUDAN ÇIKAMADI

Havuzda oynanan dokunulmazlık oyununun Kadınlar bölümünün son sayısında Kardelen ve Merve karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin hakim olduğu oyunda kaybeden Kardelen, havuza düşünce çıkamadı. Su yutmaya başlayan batan Kardelen'in yardımına diğer yarışmacılar yetişti. O anlar da gönüllüler takımından Elanur gözyaşlarına boğuldu.

Havuzdan çıktıktan sonra gözyaşlarına boğulan Kardelen, bacağına kramp girince yüzemediğini söyledi.

Survivor'da yürekler ağza geldi! Havuza düşen yarışmacı sudan çıkamadı

Survivor'da yürekler ağza geldi! Havuza düşen yarışmacı sudan çıkamadı

Ecem Altan
Ecem Altan
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