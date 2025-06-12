Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı
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Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı
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Survivor 2025 All Star'da finale doğru geri sayım başladı. İstanbul'da oynanan çeyrek final oyunları, hem heyecanı hem de veda hüznünü bir arada yaşattı. Batuhan, Adem ve Volkan adlarını yarı finale yazdırırken, gösterdiği çabayla takdir toplayan Ayşe yarışmaya veda etti. Survivor efsanelerinden Nagihan Karadere ise sosyal medya paylaşımıyla favorisini açıkladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 All Star'da final haftası heyecanı hız kesmeden sürüyor. İstanbul'da oynanan kritik çeyrek final karşılaşmalarında büyük finale giden yol şekillendi. Ayşe Yüksel, Sevgi ve Volkan'ın karşı karşıya geldiği ilk mücadeleyle başlayan gece, seriler hâlinde yapılan oyunlarla devam etti.

BATUHAN VE ADEM, ÜSTÜN PERFORMANSLA YARI FİNALE KALDI

Survivor 2022 finalistlerinden Batuhan Karacakaya, çeyrek finalde Volkan ile eşleşti. Parkurda sergilediği üstün performansla rakibini 5-1 gibi net bir skorla geçen Batuhan, adını yarı finale yazdıran ilk isim oldu. Gecenin ikinci eşleşmesinde ise eski şampiyon Adem Kılıççı ile Ayşe Yüksel kozlarını paylaştı. Bu mücadeleyi de 5-1 kazanan Adem, yarı final koltuğunu kaptı.

Survivor'da yarı finalistler belli oldu Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı!

SON BİLETİ VOLKAN ALDI, AYŞE YÜKSEL ELENDİ

İki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Volkan ve Ayşe son kez parkura çıktı. Bu kritik eşleşmede avantajlı taraf Volkan oldu. 3. yarı finalistliği getiren maçı kazanan Volkan büyük finale bir adım daha yaklaştı. Ayşe Yüksel ise Survivor 2025'e veda eden son yarışmacı olarak adadan ayrıldı.

NAGİHAN KARADERE'DEN BATUHAN'A DESTEK GELDİ

Survivor'ın unutulmaz kadın yarışmacılarından Nagihan Karadere, İstanbul'da oynanan çeyrek final karşılaşmalarını ekran başından takip etti. Heyecan dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Karadere, finale adını yazdıran Batuhan için dikkat çeken bir destek mesajı yayınladı. "Bravo Batu. Şampiyonluk sana çok yakışır, helal olsun!" ifadeleriyle gönlündeki şampiyonu ilan etti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Zaten başlarken belliydi BATUHAN’ı şampiyon yapacakları.

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