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Survivor'da sürpriz aşk! Acun Ilıcalı duyurdu

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Survivor All Star 2025'te beklenmedik bir gelişme yaşandı. Gönüllüler takımında mücadele eden Yunus Emre Karabacak'ın Rumen yarışmacı Izabelle ile arasında özel bir bağ oluştuğu ortaya çıktı. Acun Ilıcalı Izabella, Yunus Emre'ye video gönderdi diyerek ikilinin arasındaki etkileşimi doğruladı.

Survivor All Star 2025'te heyecan hız kesmeden devam ederken, Gönüllüler takımında beklenmedik bir aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Yunus Emre Karabacak'ın, Rumen yarışmacı Izabella'ya gönlünü kaptırdığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın konseyde yaptığı sürpriz açıklama ise yarışmacılar arasında hem şaşkın hem sevinç yarattı.

GİZEMLİ KAYBOLUŞ

Geçtiğimiz günlerde Yunus Emre'nin gecenin bir vakti adada kaybolduğu ve ekip tarafından uzun süre bulunamadığı belirtilmişti. Acun Ilıcalı, o anları "Yunus Emre kamptan yürüyerek ayrılıyor ve bir tur atacağım diyor. Ancak saatler geçiyor ve ortada yok. Ekip alarma geçiyor, neyse ki haber geliyor." sözleriyle anlatmıştı.

"ARAMIZDA BİR ETKİLEŞİM OLDU"

Yunus Emre ise kayboluşunun ardındaki gerçeği konseyde itiraf etti. "Bu konuyu çok açmak istemezdim ama Rumen yarışmacı Izabella ile yedeklerde beklerken tanıştık. Aramızda bir etkileşim oldu, translate üzerinden konuştuk. Konsey alanında denk gelip el işaretleriyle de anlaştık" yorumunda bulunmuştu.

Survivor'da sürpriz aşk! Acun Ilıcalı duyurdu

IZABELLA'DAN YUNUS EMRE'YE SÜRPRİZ VİDEO

Bu açıklamalar sonrası Survivor'da Yunus Emre ve Izabella arasındaki etkileşim konuşulmaya devam ederken, Survivor'un son bölümünde Acun Ilıcalı'dan beklenmedik bir açıklama geldi. Survivor'un yapımcısı Acun Ilıcalı, Izabella'nın Yunus Emre'ye video gönderdiğini açıkladı. Survivor 2025'te rekabetin yanı sıra aşk rüzgarları da esmeye başladı. Yunus Emre ve Izabella'nın ilerleyen günlerde nasıl bir iletişim kuracağı şimdiden merak konusu oldu.

Survivor'da sürpriz aşk! Acun Ilıcalı duyurdu
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEnes:

Acun nerdesin fener maçlarında yoksun

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

israil üstün madalyasını takan imamoğlunu kınıyorum

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