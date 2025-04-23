Survivor'da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız

Survivor'da tansiyon giderek yükseliyor. Şampiyonluk adayları yavaş yavaş belirlenmeye başlarken kimlerin sonuna kadar adada kalıp kalmayacağı merak konusu… Yarışmanın yeni bölüm fragmanında ortalık karışıyor.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Oyun alanında Batuhan ile Hikmet arasında gerginlik yaşandı. Batuhan, "Kulağıma kum atıp aynısını bana yaptığında" cümlesini kurarken bir anda yerden kum alıp Hikmet'e fırlatıyor. Hikmet sinirle Batuhan'ın üstüne saldırırken Volkan'ın dirseği denk geliyor. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Hikmet ve Batuhan ile konuşuyor.

"SENİ YARIŞMADA TUTAMAYIZ"

Fragmana Ilıcalı'nın "Kusura bakma burası boks ringi değil, insanların birbirlerine vurabileceği bir yer değil. Kötü söz daha önce söylenmedi mi? Burası Survivor, kötü sözden yarışmacı yollamıyoruz. Şiddetten de yolluyoruz. Seni yarışmada tutamayız" sözleri damga vurdu. İzleyiciler "Hikmet ve Batuhan diskalifiye mi olacak?" sorusunu sormaya başladı. Yarışmanın yeni bölümü şimdiden merak konusu oldu.