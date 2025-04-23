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Survivor'da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız

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Büyük bir heyecana sahne olan Survivor'da yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hikmet ve Batuhan'ın arasında geçen kavga yarışmaya damga vurdu. Acil durum konseyini toplayıp Hikmet ve Batuhan ile konuşan Acun Ilıcalı, "Seni yarışmada tutamayız" dedi.

Survivor'da tansiyon giderek yükseliyor. Şampiyonluk adayları yavaş yavaş belirlenmeye başlarken kimlerin sonuna kadar adada kalıp kalmayacağı merak konusu… Yarışmanın yeni bölüm fragmanında ortalık karışıyor.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Oyun alanında Batuhan ile Hikmet arasında gerginlik yaşandı. Batuhan, "Kulağıma kum atıp aynısını bana yaptığında" cümlesini kurarken bir anda yerden kum alıp Hikmet'e fırlatıyor. Hikmet sinirle Batuhan'ın üstüne saldırırken Volkan'ın dirseği denk geliyor. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Hikmet ve Batuhan ile konuşuyor.

"SENİ YARIŞMADA TUTAMAYIZ"

Fragmana Ilıcalı'nın "Kusura bakma burası boks ringi değil, insanların birbirlerine vurabileceği bir yer değil. Kötü söz daha önce söylenmedi mi? Burası Survivor, kötü sözden yarışmacı yollamıyoruz. Şiddetten de yolluyoruz. Seni yarışmada tutamayız" sözleri damga vurdu. İzleyiciler "Hikmet ve Batuhan diskalifiye mi olacak?" sorusunu sormaya başladı. Yarışmanın yeni bölümü şimdiden merak konusu oldu.

Survivor'da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Şu Hanzo Hikmet'i eleseniz artık.

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Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

Btuhan içten pazarlıklı sevimsiz çakal bir ergendir

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bunları hala izleyen varmı merak ediyorum

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Haber YorumlarıSabri:

bence tutar konuşmanın devamında ciddidi şekilde uyarmıştır bi parçasını almışlar işte fragman diye yoksa nasıl tutacak gitsede yapacak bisey yok gider yani

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