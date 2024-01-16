Survivor'da Berna ve Aleyna'nın Diyalogları Gündem Oldu

TV8'in büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen yarışma programı Survivor bu sezon olaylar bitmek bilmiyor.

Her bölümü sosyal medyada gündem olan yarışmada bu defa Berna Canbeldek ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun diyalogları gündem oldu.

Aleyna'nın normal hayatta arkadaşı olan Berna hakkında takım arkadaşlarına söyledikleri ve dolayısıyla konseyde isminin yazılması herkesi şaşırttı.

Berna ve Aleyna'nın konseydeki yüzleşme anı da izleyenleri şoke etti.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun Survivor'a gelmeden önce sosyal medyada beraber içerik paylaştığı Berna hakkında 'Bu takımda başından beri Berna diye bir taşıyıcı şeytan olmasaydı biz zaten hiç birbirimize girmezdik' sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aleyna'nın ayrıca konseyde Berna'yla sessizce konuşması dikkatlerden kaçmazken, Aleyna'nın söylemlerine Berna'nın şaşkınlığı da dikkat çekti.