Survivor'da Arkadaşına Sorduk oyununu kazanan yarışmacı, muhteşem ödülün sahibi oldu - Haberler

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Survivor'da Arkadaşına Sorduk oyununu kazanan yarışmacı, muhteşem ödülün sahibi oldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları Arkadaşına Sorduk oyunu için kıyasıya mücadele etti. 20 yıllık arkadaşıyla aynı sorulara doğru yanıtlar veren Evrim, muhteşem bir arsanın sahibi oldu.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star'ın dün akşam yayınlananbölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Yarışmacılar, bu sefer parkurda mücadele etmek yerine arkadaşlarıyla sorulara aynı cevapları vermek için yarıştı.

ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Arkadaşına Sorduk oyununu kazanmak isteyen yarışmacılar, aynı cevapları vermek için ter döktü. En çok soruya doğru yanıt veren Evrim ve Ogeday ise finale kaldı. Çekişmeli mücadelenin ardından kazanan isim Evrim oldu. 20 yıllık arkadaşıyla aynı cevapları vererek oyunu kazanan Evrim, muhteşem manzaralı bir arsanın sahibi oldu.

Survivor'da Arkadaşına Sorduk oyununu kazanan yarışmacı, muhteşem ödülün sahibi oldu

Survivor'da Arkadaşına Sorduk oyununu kazanan yarışmacı, muhteşem ödülün sahibi oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Survivor, Tv8, Magazin, Haberler

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