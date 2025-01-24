Survivor Cemal Can Canseven askere gidiyor! 'Bana ulaşın'

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, askerlik yerini öğrendi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanını dile getirdi.

ASKERLİK YERİNİ AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan bedelli askerlik yerleri, bazı ünlü isimlerin de gündemine oturdu. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, askerlik yeri belli olunca sosyal medya hesabından haziran ayında askere gideceğini ve görev yerinin Manisa/Alaşehir olduğunu duyurdu.

Cemal Can, paylaşımında "Devre arkadaşlarımı bulmam lazım, bana ulaşın" yazdı. Canseven'in bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve takipçilerinden "Hayırlı tezkereler" mesajları geldi.