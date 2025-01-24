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Survivor Cemal Can Canseven askere gidiyor! "Bana ulaşın"

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Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, sosyal medya hesabından askerlik yerini duyurdu. Canseven, paylaşımına "Devre arkadaşlarımı bulmam lazım, bana ulaşın" notunu düştü.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, askerlik yerini öğrendi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanını dile getirdi.

ASKERLİK YERİNİ AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan bedelli askerlik yerleri, bazı ünlü isimlerin de gündemine oturdu. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, askerlik yeri belli olunca sosyal medya hesabından haziran ayında askere gideceğini ve görev yerinin Manisa/Alaşehir olduğunu duyurdu.

Cemal Can, paylaşımında "Devre arkadaşlarımı bulmam lazım, bana ulaşın" yazdı. Canseven'in bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve takipçilerinden "Hayırlı tezkereler" mesajları geldi.

Survivor Cemal Can Canseven askere gidiyor! 'Bana ulaşın'

Survivor Cemal Can Canseven askere gidiyor!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

topitos 20 gün takilcan acur senin gibileri zengin etti pes

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

ÜZERLERRRRR Cemal Can Düşmeeee :)

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Haber YorumlarıEnver Soran:

Eee yani ??

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