Survivor aşıkları çok mutlu! İlayda Şeker, İsmail Balaban'la hiçbir yerde olmayan fotoğrafını paylaştı

Survivor'un şampiyonu İsmail Balaban, evlilik hazırlığında olduğu nişanlısından ayrılmıştı. Kendini çabuk toparlayan Balaban, gönlünü Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker'e kaptırdı.

TAKİPÇİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın kucağında verdiği pozu paylaşmayı ihmal etmedi.

"ORTAK ÖZELLİĞİMİZ YOK"

Şeker, ''3 ortak özelliğiniz?'' sorusuna ''Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok'' yanıtını verdi.

"NE ZAMAN BAŞLADIĞINI ANLAMADIK"

Bir takipçisinden gelen ''Ne zaman başladı? Hiç fark etmedik.'' sorusunu da yanıtsız bırakmayan İlayda Şeker, ''Biz de anlayamadık. Elmalı güreşlerine gelmiştim oysa ki'' ifadelerini kullandı.

ÇEYİZCİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İlayda Şeker, kendisine yöneltilen ''5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?'' sorusuna ''Antalya Elmalı'da'' yanıtı vererek, evliliğe yeşil ışık yakmıştı. İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, Antalya'da çeyiz ürünleri satılan bir pasajda İlayda Şeker ile görülmüştü.

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