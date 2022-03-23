Survivor aşıkları çok mutlu! İlayda Şeker, İsmail Balaban'la hiçbir yerde olmayan fotoğrafını paylaştı
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Survivor'da tanışan ve sonraki süreçte aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ile İsmail Balaban, ilişkilerine doludizgin devam ediyor. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorusunu yanıtlayan İlayda Şeker, sevgilisiyle hiçbir yerde olmayan pozunu paylaştı.
Survivor'un şampiyonu İsmail Balaban, evlilik hazırlığında olduğu nişanlısından ayrılmıştı. Kendini çabuk toparlayan Balaban, gönlünü Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker'e kaptırdı.
Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın kucağında verdiği pozu paylaşmayı ihmal etmedi.
Şeker, ''3 ortak özelliğiniz?'' sorusuna ''Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok'' yanıtını verdi.
Bir takipçisinden gelen ''Ne zaman başladı? Hiç fark etmedik.'' sorusunu da yanıtsız bırakmayan İlayda Şeker, ''Biz de anlayamadık. Elmalı güreşlerine gelmiştim oysa ki'' ifadelerini kullandı.
İlayda Şeker, kendisine yöneltilen ''5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?'' sorusuna ''Antalya Elmalı'da'' yanıtı vererek, evliliğe yeşil ışık yakmıştı. İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, Antalya'da çeyiz ürünleri satılan bir pasajda İlayda Şeker ile görülmüştü.