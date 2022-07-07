Survivor All Star Sonrası Çarpıcı İtiraf Geldi!

Bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor, yaklaşık altı aylık serüvenin sonunda 30 Haziran Perşembe günü sona erdi.

Çeyrek finalde Ayşe Yüksel'i, yarı finalde Batuhan Karacakaya'yı eleyen Nisa Bölükbaşı, İstanbul'da gerçekleşen büyük finalde de eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı SMS oylamasında geride bırakmayı başardı.

Nisa'nın şampiyonluğu, başta Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı olmak üzere birçok Survivor yarışmacısını kızdırdı.

EVRİM KEKLİK'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Survivor'da Nisa'yı desteklediğini ve onun şampiyon olmasını istediğini söyleyen Evrim Keklik, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Bir takipçisinden gelen, "Nisa ile aranız nasıl düzeldi?" sorusuna Keklik, "Birbirimizi tanımaya inandık, birbirimize güvendik çünkü orada bizden başkası bize yardım edemezdi. İyi ki de böyle oldu" yanıtını verdi.

"NİSA NEDEN ŞAMPİYON OLMAYI HAK ETMESİN?"

Bir diğer takipçisinden gelen, "Nisa haketti mi şampiyon olmayı?" sorusuna ise Keklik, "Neden hak etmesin? Neye göre kime göre?" yanıtını verdi.

SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor Evrim Keklik nerelidir, mesleği nedir, hangi Voleybol Takımında Oynamıştır; Evrim Keklik, 14 Mart 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Spora 1. sınıftayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybol ile başlayan Keklik, Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında yer almıştır.

Sonrasında yaşadığı talihsizlik sebebiyle, omzunda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirdi.

Üniversiteden 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olan Keklik, 2017 yılında İstanbul'a geri dönerek sualtı hokeyine başladı. Keklik, son olarak Survivor All Star 2022'da mücadelede etmiştir.

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