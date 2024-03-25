Survivor All Star'ın en iddialı isimlerinden Turbo Turabi sağlık sorunları nedeniyle yarışmayı bıraktı

Survivor All Star'ın en iddialı isimlerinden Turbo Turabi yaşadığı sağlık sorunları yüzünden yarışmayı bırakmak zorunda kaldı.

TURABİ VE ACUN ILICALI KÜS MÜ?

Yarışmadan ayrılmadan önce, düşük enerjisi, sessiz halleri yüzünden gündeme gelen Turabi'nin Acun Ilıcalı ile arası mı açıldı?

Survivor All Star 2024'e veda eden Bozok Gören'in ardından bir paylaşım yapan Turabi ilginç ifadeler kullanarak yine adından söz ettirdi.

"Bence şimdiden Acun abiyle 2025 sezonu için anlaşmalısın" diye Turabi "Bir adamın ağabeyisinin baş düşmanlarıyla fingirdeşmesine tanık olması, en büyük acılardan biri" ifadelerini kullandı.

Turabi daha bombayı ise sona sakladı ve şunları yazdı:

"Neyse Acun abiyi ara ve anlaşmaya başla. Bir de sor bakalım beni özlemiş mi? ve şu engelimi de kaldırsın lütfen son konseyden beridir ulaşamıyorum kendisine" dedi.

Bu sözlerden sonra Acun Ilıcalı ve Turabi'nin arasının gergin olduğu iddiaları konuluşmaya başlandı.