Üye Girişi
Haberler

Survivor All Star'da eleme! Pınar Saka yarışmaya veda etti

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Survivor All Star'ı dün akşam yayınlana bölümünde Gizem, Aysu, Berna ve Pınar arasında eleme heyecanı yaşandı. Düellonun sonunda hayallerine veda eden isim Pınar oldu.

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu Keskin, Pınar Saka, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek arasında düello yapıldı.

AYSU VE PINAR SONA KALDI

Survivor All Star'da düellonun ilk turunda Gizem Memiç 5-0'lık skorla Aysu Keskin'in yenerek eleme potasından adını sildirdi. Berna Canbeldek de 5-3'lük skorla Pınar Saka'yı yenerek yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Oyunların ardından Aysu ve Pınar eleme düellosunda mücadele etti. Yarışmanın sonunda Aysu'ya 5-3 yenilen Pınar Saka adaya veda etti.

Survivor All Star'da veda! Pınar Saka yarışmaya veda etti

PINAR: ELİMDEN GELENİ YAPARAK SAVAŞTIM

Elendikten sonra duygusal bir konuşma yapan Pınar şu ifadeleri kullandı: "Bugün atışlar bana bakmadı demenin telafisi olmadığı bir akşam. Çünkü bunun yarını yok. Şu an nasıl hissediyorsun dersen, bir araba gidiyor ve ben daha varmak istediğim durağa varmadan arabadan indim, indirildim neyse. Araba devam ediyor arkasından bakıyorum, üzgünüm. Ama bir yandan da her zaman indiğim yerden başka güzel yollara devam ettim. Şimdi de aynısının olacağına inanıyorum.Elimden geleni yaptım, savaştım. Ama rakiplerim daha iyi savaştı.

Survivor All Star'da veda! Pınar Saka yarışmaya veda etti

"KAVGA ETTİĞİM İSİMLER OLDU, KIRDIKLARIMDAN ÖZÜR DİLERİM"

Takımımda kırgınlıklar yaşadığım, kavga ettiğim kişiler oldu. Çok sevdiğim kişiler var, görüşeceğim ve birlikte vakit geçirmekten, anı biriktirmekten çok keyif aldığım kişiler var. Hepsine çok teşekkür ederim. Kırdığım kişiler sizden özür dilerim. 7 sene buraya geldim. İyi ki geldim. Hiç pişman değilim değişik bir deneyim oldu. Böyle kendimi heralde köprüden önce son çıkış gibi denemek istedim. Üzgünüm ama tesellim oğluma sevdiklerime kavuşmak. Benim yolculuğum bitti. Herkese teşekkürler."

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ünlüler Televizyon Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Emre Şenkoğlu kimdir? CHP Erzurum Aşkale Belediye Başkan Adayı Mustafa Emre Şenkoğlu kaç yaşında, nereli? Osman Yüksel kimdir? MHP Samsun Salıpazarı Belediye Başkan Adayı Osman Yüksel kaç yaşında, nereli? Cemil Evis kimdir? Memleket Partisi Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Cemil Evis kaç yaşında, nereli? İSTANBUL- BAĞCILAR ANKET SONUÇLARI! Anketlere göre hangi aday önde? Abdullah Özdemir mi? Cem Kılıç mı? Şerif Kılağuz kimdir? MHP Samsun Asarcık Belediye Başkan Adayı Şerif Kılağuz kaç yaşında, nereli? Ramazan Özdemir kimdir? MHP Samsun Alaçam Belediye Başkan Adayı Ramazan Özdemir kaç yaşında, nereli? Bilal Mevlüt Coşkun kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Mudanya Belediye Başkan adayı Bilal Mevlüt Coşkun kaç yaşında, nereli? Önder Tanır kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Kestel Belediye Başkan adayı Önder Tanır kaç yaşında, nereli? İSTANBUL- ÇEKMEKÖY ANKET SONUÇLARI! Anketlere göre kim önde? Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi? Raşit Kolay kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Keles Belediye Başkan adayı Raşit Kolay kaç yaşında, nereli? Kağıthane Yerel Seçim Anket Sonuçları 2024! Mevlüt Öztekin mi Tonguç Çoban mı önde? İstanbul ilçe ilçe anket sonuçları! 15 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? İSTANBUL- BAHÇELİEVLER SEÇİM ANKETİ! Anketlere göre hangi aday önde? Hakan Bahadır mı? Emine Gülizar Emecan mı? İbrahim Pilavcı kimdir? MHP Sakarya Taraklı Belediye Başkan Adayı İbrahim Pilavcı kaç yaşında, nereli? Hamid Yüzügüllü kimdir? AK Parti Eskişehir- Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (1)

Altay Bozkurt:

HELESÜKÜR CINGIRAKLI YILAN ELENDI !

8
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title