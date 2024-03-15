Üye Girişi
Haberler

Survivor All Star'da Pınar Saka elendi

Güncelleme:

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu Keskin, Pınar Saka, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek arasında düello yapıldı. Düellonun sonunda Pınar Saka elendi.

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu Keskin, Pınar Saka, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek arasında düello yapıldı.

AYSU VE PINAR SONA KALDI

Survivor All Star'da düellonun ilk turunda Gizem Memiç 5-0'lık skorla Aysu Keskin'in yenerek eleme potasından adını sildirdi. Berna Canbeldek de 5-3'lük skorla Pınar Saka'yı yenerek yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

Oyunların ardından Aysu ve Pınar eleme düellosunda mücadele etti. Yarışmanın sonunda Aysu'ya 5-3 yenilen Pınar Saka adaya veda etti.

Survivor All Star'da veda! Pınar Saka yarışmaya veda etti

PINAR: ELİMDEN GELENİ YAPARAK SAVAŞTIM

Elendikten sonra duygusal bir konuşma yapan Pınar şu ifadeleri kullandı: "Bugün atışlar bana bakmadı demenin telafisi olmadığı bir akşam. Çünkü bunun yarını yok.

Şu an nasıl hissediyorsun dersen, bir araba gidiyor ve ben daha varmak istediğim durağa varmadan arabadan indim, indirildim neyse. Araba devam ediyor arkasından bakıyorum, üzgünüm.

Ama bir yandan da her zaman indiğim yerden başka güzel yollara devam ettim. Şimdi de aynısının olacağına inanıyorum.Elimden geleni yaptım, savaştım. Ama rakiplerim daha iyi savaştı.

Survivor All Star'da veda! Pınar Saka yarışmaya veda etti

"KAVGA ETTİĞİM İSİMLER OLDU, KIRDIKLARIMDAN ÖZÜR DİLERİM"

Takımımda kırgınlıklar yaşadığım, kavga ettiğim kişiler oldu. Çok sevdiğim kişiler var, görüşeceğim ve birlikte vakit geçirmekten, anı biriktirmekten çok keyif aldığım kişiler var.

Hepsine çok teşekkür ederim. Kırdığım kişiler sizden özür dilerim. 7 sene buraya geldim. İyi ki geldim. Hiç pişman değilim değişik bir deneyim oldu.

Böyle kendimi heralde köprüden önce son çıkış gibi denemek istedim. Üzgünüm ama tesellim oğluma sevdiklerime kavuşmak. Benim yolculuğum bitti. Herkese teşekkürler."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Survivor All Star Aysu Keskin Gizem Memiç Pınar Saka Ünlüler Televizyon Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Özkara kimdir? Memleket Partisi Konya Yunak Belediye Başkan Adayı Ali Özkara kaç yaşında, nereli? İbrahim Naci Yapar kimdir? AK Parti Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar kaç yaşında, nereli? İsa Akkaya kimdir? CHP Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı İsa Akkaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Koçer kimdir? Memleket Partisi Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Koçer kaç yaşında, nereli? Zehra Konakçı kimdir? CHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Zehra Konakçı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yalçın kimdir? AK Parti Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçın kaç yaşında, nereli? Seyit Ali Aslan kimdir? AK Parti Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan kaç yaşında, nereli? Hamdi Ak kimdir? Memleket Partisi Konya Meram Belediye Başkan Adayı Hamdi Ak kaç yaşında, nereli? Hakan Karabacak kimdir? CHP Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı Hakan Karabacak kaç yaşında, nereli? Ahmet Selman Yumuşak kimdir? AK Parti Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Selman Yumuşak kaç yaşında, nereli? Gürbüz Güller kimdir? CHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Gürbüz Güller kaç yaşında, nereli? Bekir Altan kimdir? AK Parti Hatay- Tayas Belediye Başkan adayı Bekir Altan kaç yaşında, nereli? Ramazan Duman kimdir? Gelecek Partisi Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ramazan Duman kaç yaşında, nereli? Ömer Erdal Çelik kimdir? AK Parti Hatay- Kırıkhan Belediye Başkan adayı Ömer Erdal Çelik kaç yaşında, nereli? Şerife Öz kimdir? Gelecek Partisi Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Şerife Öz kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title