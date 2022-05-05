Survivor All Star'da kahreden anlar! Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi

Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanırken oyun sırasında kahreden anlar yaşandı. Survivor 2022 All Star yarışmasında Merve Aydın yayınlanacak olan yeni bölümde sakatlandı.

MERVE SAKATLANDI

Survivor Türkiye All Star yarışmasının 96. bölüm fragmanında Adem ile Atakan arasındaki gerginlik devam ederken Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarının gözyaşları içinde Merve'ye ağladığı görüldü. Oyun sırasında Merve Aydın sakatlandı ve bütün teknik ekip yanına koştu.

ACUN ILICALI GÜÇLÜKLE KONUŞABİLDİ

Merve Aydın o sırada, "Anne, bitti. Ne olursun anne, sana söz verdim." dedi. Yapılan konseyde Acun Ilıcalı'nın "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseyde daha beraberiz" dediği anlar dikkat çekti.