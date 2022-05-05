Survivor All Star'da kahreden anlar! Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Survivor All Star'da kahreden anlar! Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
 - Güncelleme:

Survivor 2022 All Star yarışmasının 96. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Merve Aydın'ın sakatlanması sonrası büyük bir panik yaşanıyor. Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı ise zorlanarak bir açıklama yaptı.

Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanırken oyun sırasında kahreden anlar yaşandı. Survivor 2022 All Star yarışmasında Merve Aydın yayınlanacak olan yeni bölümde sakatlandı.

MERVE SAKATLANDI

Survivor Türkiye All Star yarışmasının 96. bölüm fragmanında Adem ile Atakan arasındaki gerginlik devam ederken Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacılarının gözyaşları içinde Merve'ye ağladığı görüldü. Oyun sırasında Merve Aydın sakatlandı ve bütün teknik ekip yanına koştu.

Survivor All Star'da kahreden anlar! Acun Ilıcalı güçlükle konuşabildi

ACUN ILICALI GÜÇLÜKLE KONUŞABİLDİ

Merve Aydın o sırada, "Anne, bitti. Ne olursun anne, sana söz verdim." dedi. Yapılan konseyde Acun Ilıcalı'nın "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseyde daha beraberiz" dediği anlar dikkat çekti.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Survivor All Star, Acun Ilıcalı, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title