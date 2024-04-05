Survivor All Star'da beklenmedik veda! İddialı yarışmacı Poyraz elendi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Poyraz, Özgür, Sercan ve Hakan arasında eleme düellosu yaşandı.

POYRAZ ELENDİ

Performans eşleşmesinde ilk olarak Özgür ve Hakan arasında bir mücadele yaşandı. Oyunun sonunda potadan çıkan isim Özgür oldu. Sercan ve Poyraz arasında yaşanan oyununda ise rakibini yenerek yarışmaya devam eden isim Sercan oldu. Final oyununa kalan Hakan ile Poyraz arasında eleme mücadelesi yaşandı. Nefeslerin tutulduğu etapta Hakan'ın aldığı son sayı ile Hakan düelloyu 5-3 kazandı. Survivor All Star'ın iddialı isimlerinden Poyraz'ın yarışmaya veda etmesi herkesi şaşkına çevirdi.

"SERCAN BENİ DARMADUMAN ETTİ"

Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olmayan Poyraz, şunları söyledi: "Ne diyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok, beynim yanmış durumda. Algılayamıyorum, idrak edemiyorum şuan olup biteni. Hakan'ı çok tebrik ediyorum, Sercan keza. Sercan beni darmaduman etti, sorumlusu Sercan. Zaten iyi değildim, mental olarak son bir aydır kötü dönemden geçiyorum. Toparlamaya çalışıyordum kendimi sürekli düzeltmeye çalışıyordum, kafamı tekrar buraya odaklamaya çalışıyordum. En son çare olarak da arkadaşlarıma da bu yüzden bunun ısrarını yaptım. Kendimi iyi hissetmeye başlamıştım."

"BÜYÜK KONUŞTUM VE PATLADIM"

"Böyle bir ateşlenmeye hırslanmaya gerçek Survivor'ı tatmaya düelloyu tatmaya ihtiyacım vardı. Kendime de çok güveniyordum açıkçası. Sercan'la iddialaşmalarımız meydan okumalarımız... Kendime olan güvenim tamdı ve yeneceğime de inanıyordum. Olmadı büyük konuştum büyük patladım. Büyük pakete ben girdim bu sefer. Yolumun daha büyük olduğunu düşünüyordum, hedeflerim büyüktü. Sonuna kadar gideceğime de inancım tamdı. Bu çöküntüden bir şekilde çıkacağıma da inanıyordum. Olmadı yapamadım başarısız oldum. Özellikle ailemden dostlarımdan çok özür diliyorum. Seda beni uzun bir süre affetmeyecektir, Damla da öyledir. Ben onlardan beni yazmalarını istedim zorla yaptım bunu. Onlar da bana olan saygısından sevgisinden güven duygularından dolayı istediğimi verdiler bana. Onlar için de kötü oldu, takımda olup onlara destek olamayacağım için de üzgünüm. Teşekkür ederim."