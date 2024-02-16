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Survivor All Star'da beklenmedik ayrılık: Sahra Işık yarışmayı bıraktı

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Survivor All Star'da mücadele eden Sahra Işık, yarışmadan çekildi. Düello oyununda Sahra'nın yarışmadan çekildiğini açıklayan sunucu Murat Ceylan, bu hafta elemenin olmayacağını söyledi.

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'n sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Mavi takımda yarışan iddialı yarışmacılardan Sahra Işık, Survivor'a kendi isteğiyle veda etti.

"EKİP OLARAK UĞRAŞTIK AMA SAHRA BIRAKMAK İSTEDİ"

Survivor'da eleme potasındaki yarışmacılar düelloya hazırlanırken Murat Ceylan, Sahra'nın Survivor All Star'dan çekildiğini söyledi. Konu hakkında konuşan Ceylan, "Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak arkadaşlar Sahra bu akşam ki mücadelede yer alamayacak. Arkadaşlar Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti. Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacıyı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak elimizden gelenin son safhasına kadar ekip olarak gelsek de Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Bizde saygı duymak zorundayız. Böyle başlamak istemezdik. Esas önemli olan üç adayımızla konuşacağım. Oyun nasıl olacak bunları anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star'da beklenmedik ayrılık: Sahra Işık yarışmayı bıraktı

Survivor All Star'da beklenmedik ayrılık: Sahra Işık yarışmayı bıraktı

Survivor All Star'da beklenmedik ayrılık: Sahra Işık yarışmayı bıraktı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (3)

itunes parax:

vallahi yorum yapmak icin geldim yoksa birak izlemeyi yoruma bile gelmek gelmiyorda icimden. ben boyleysem bir turkiye oyledir. macunun baska seyler bulup milketin beynini uyusturmasi lazim

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Bükücü:

Survivor'u veya TV programları izleyerek uyuyan, etrafında ne olup bittiğini bilmeyen bir millet her zaman hiç bir zaman büyüyemez.

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Mark Kolçak:

"Survivor" kelimesi Türkçe'ye dönüştürülmeli eğer bu bir Türk programı ise. Yani "Kurtuluş" olması daha doğrusu olabilir bu şov'un isimi.

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