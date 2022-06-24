Survivor All Star, 30 Haziran'da final yapıyor
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Survivor All Star'ın final tarihi belli oldu. Dün sosyal medya hesabından yarışmacılarla canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, 30 Haziran Perşembe günü yapılacak olan muhteşem finalle şampiyonun açıklanacağını duyurdu.
15 Ocak'ta Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan ve her oyunda nefeslerin tutulduğu Survivor All Star'da finale sayılı günler kaldı. Çekimler için adaya giden Acun Ilıcalı, büyük final tarihini açıkladı.
30 HAZİRAN'DA FİNAL YAPIYOR
Ilıcalı, Sosyal medya hesabından Ayşe, Batuhan, Hikmet, Nagihan, Nisa ve Adem ile canlı yayın yaptı. Ada konseyinden sonra yaptığı canlı yayında eleme adayını da söyleyen Acun Ilıcalı, 30 Haziran Perşembe akşamı yapılacak büyük finalde şampiyonun belli olacağını belirtti.
İKİ İSİM İÇİN OYLAMA YAPILACAK
Survivor'da şampiyonluk mücadelesi veren Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasından 4 yarışmacı elenecek. İstanbul'da büyük finalde ise iki isim canlı yayında SMS oylamasına çıkacak.