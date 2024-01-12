Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor! Sercan, Turabi ve Nagihan birbirine giriyor

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2024 bu akşam 7. bölümüyle ekrana gelecek. Yarışmanın fragmanında ise aynı takımda mücadele eden Sercan, Turabi ve Nagihan arasında tansiyon yükselince tartışma çıkıyor. BİRBİRİNİN ÜZERLERİNE YÜRÜDÜLER

Tanıtımda başında ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı yarışmacılara bir sürprizlerinin olduğunu açıklıyor. Daha sonra oyun alanına gelen Kırmızı takım yarışmacılardan önce Nagihan, Merve ve Gizem arasında seçmelerden dolayı gerginlik çıkıyor.

Gözyaşlarına boğulan Gizem, kendisine bakan Merve'nin iterek kendinden uzaklaştırıyor. Oyun esnasında parkurda düşen Sercan ise seçmelerden dolayı Nagihan'a tepki göstererek "Buna sinirleniyorum işte.

Seçimlerde analiz yapmıyorsun Nagihan. Bunu anlatıyorum işte sana" diyerek bağırıyor. Sercan'ın Nagihan'a bağırmasına sinirlenen Turabi araya girerek "Ne bağırıyorsun kıza? Bağıramazsın kıza" diyerek tepki gösteriyor. Öfkeden deliye dönen Nagihan ise Sercan'ın üzerine koşarak "Sen kimsin de bana bağırıyorsun?" diyor.

ACUN ILICALI'DAN NAGİHAN'A SERT TEPKİ

Ada konseyinde yine sinirlenen Nagihan, Sercan için "Senin haftan değil, ağzını kapat. Bu kim ya?" diyerek bağırınca araya giren Acun Ilıcalı, "Nagihan sen ne yapıyorsun? Sercan kim biliyor musun milli futbolcu" diyerek tepki gösteriyor.