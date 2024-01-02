Survivor All Star 2024 Heyecanla Başladı! Acun Ilıcalı bu sefer de zıplayan klasik otomobille giriş yaptı

Birbirinden başarılı eski yarışmacıların mücadele edeceği Survivor All Star 2024, dün akşam ekran macerasına başladı. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunacağı yarışmanın ilk dakikalarda heyecanlı anlar yaşandı. Acun Ilıcalı, geleneği bozmayarak bu sene de enteresan bir giriş yaparak zıplayan klasik otomobille geldi.

ARACI ADETA DANS ETTİRDİ

Geçtiğimiz sene deniz uçağı kullanarak oyun alanına gelen Acun Ilıcalı, dün de alev motifleriyle süslenen zıplayan klasik bir araç tercih etti. Ünlü isme araçta yarışmacılardan Sahra ve Hakan eşlik etti. Müzik eşliğinde klasik arabasıyla oyun alanına gelen Acun Ilıcalı, aracın lastiklerini yerden kesmeyi ve dans etmeyi de ihmal etmedi.

Hazırlıkları uzun süre önce başlayan Survivor All Star kadrosunda iddialı isimler yer alıyor. Yarışmacılar, ilk kez Survivor'da SMS olmadan sadece performansa dayalı bir eleme sisteminden geçecek.

İşte merakla beklenen takımlar...

MAVİ TAKIM

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM