Survivor All Star 2022'de şampiyon Nisa Bölükbaşı oldu - Haberler

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Survivor All Star 2022'de şampiyon Nisa Bölükbaşı oldu

Haberler.com - Uğur Birdal - Magazin
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Survivor All Star 2022'de şampiyon Nisa Bölükbaşı oldu

Yaklaşık 6 aydır kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor All Star'da şampiyon İstanbul'da belli oldu. Nisa Bölükbaşı, finaldeki rakibi Adem Kılıççı karşısında SMS oylarıyla zafere ulaşarak şampiyon oldu.

Survivor All Star 2022'de Ocak ayında Dominik'te başlayan büyük macera İstanbul'da noktalandı. Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son 4'e kalan Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel, Dominik'ten İstanbul'a geldi. Yarışmanın merakla beklenen yarı finali ve finali Tersane İstanbul'da yapıldı.

Seyircilerin ve ailelerin katılımıyla canlı yapılan yarı finalde ilk olarak Nisa ve Ayşe arasında bir SMS oylaması yapıldı. Altı aylık maratonun sonunda yarı finalde ilk elenen yarışmacı Ayşe Yüksel oldu. Yarışmayı dördüncü olarak tamamlayan Ayşe, "İnandığımız yol vardı, yine ucundan döndük. Başlarda yaptığım hatalarım oldu. Gülüşümden hiçbir zaman taviz vermedim" dedi.

Survivor'da son 3'e kalan Nisa, Adem ve Batuhan arasında yeniden SMS oylaması yapıldı. Survivor'da finale yükselen ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu. Survivor'da ikinci finalistin ise Nisa Bölükbaşı seçildi. Kıyasıya mücadele eden Batuhan Karacakaya ile yarışmayı üçüncü olarak tamamlayarak hayallerine veda eden isim oldu.

Survivor büyük finalinde Adem ve Nisa karşı karşıya geldi. 2 yarışmacı canlı yayında SMS oylamasına çıktı. Nisa Bölükbaşı, dev finalde şampiyonluğa ulaşan isim oldu.

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Magazin

Nisa Bölükbaşı Adem Kılıççı Magazin Haberler

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