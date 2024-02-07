Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında?

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir sorusunun cevabı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor All Star 2024 yarışmacısı olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, mesleği ne?

SURVIVOR ALEYNA KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Annesi ile babası kendisi henüz 10 yaşındayken ayrılan ve o zamana kadar Yalova'da yaşayan Kalaycıoğlu, ardından annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da lisenin akabinde aldığı dil eğitimi sonrasında ABD'de Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı. Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun sporla yakından ilgilidir. Kalaycıoğlu, 1.70 boyundadır. Son dönemde, müzik sektörüne yönelen Aleyna Kalaycıoğlu 'Beceremedin' adlı bir single çıkarmıştır.