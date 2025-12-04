Survivor 2026'da büyük sürpriz mi? Almeda Baylan'ın paylaşımı kafa karıştırdı!

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden birbiri ardına duyurduğu isimler izleyicinin merakını artırırken, gözler bu kez Survivor 2025'te olaylı şekilde yarışmadan ayrılan Almeda Baylan'a çevrildi.

SURVIVOR 2026 KADROSU ŞEKİLLENİYOR

Yeni sezon için açıklanan ünlü isimler arasında Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Selen Görgüzel, Deniz Çatalbaş ve Seren Ay Çetin bulunuyor. Böylece Ünlüler – All Star kadrosu büyük ölçüde tamamlanmış oldu.

ALMEDA BAYLAN YENİ SEZONDA YER ALACAK MI?

Yarışmanın eski sezonlarından kimlerin All Star'a dahil olacağı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Daha önce Survivor'da yer alan ve zaman zaman olaylı çıkışlarıyla bilinen Hikmet Tuğsuz, 2026 sezonunda olmayacağını açıklamıştı.

Gözler şimdi Survivor 2025'te diskalifiye edilerek yarışmaya veda eden Almeda Baylan'a çevrildi. Baylan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, "Acaba yeni sezonda geri mi dönüyor?" sorularını gündeme taşıdı.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Almeda Baylan, kendisine gelen yoğun mesajlara toplu bir açıklamayla yanıt verdi. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"O kadar çok mesaj alıyorum ki… Bir yanım mutlu, bir yanım hüzünlü. Lütfen beni üzmeyin. Gün doğmadan neler doğar."

Bu sözler, hayranları arasında büyük merak uyandırırken, Baylan'ın Survivor 2026'ya katılıp katılmayacağına dair kesin bir açıklama henüz yapılmadı.

SORU İŞARETLERİ SÜRÜYOR

Paylaşımında net bir doğrulama ya da yalanlama bulunmaması, "Almeda Baylan All Star'da yarışacak mı?" sorusunun hâlâ yanıt beklediği anlamına geliyor. İzleyiciler ve Survivor takipçileri ise resmi duyurunun yapılmasını dört gözle bekliyor.