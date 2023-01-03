Survivor 2023... İLK TANITIM YAYINLANDI!

Survivor 2023 heyecanı devam ederken beklenen tanıtım yayınlandı. Survivor'da bu sezonda "akıl oyunları" oynanacak. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Survivor 2023'te ünlüler, gönüllüler ve ınfluencelar kadrosu olacak. Merakla beklenen Survivor 2023, 15 Ocak'ta ilk bölümüyle Tv8'de olacak...

SURVİVOR 2023'TEN BEKLENEN TANITIM GELDİ!

Survivor 2023'ten heyecanla beklenen ilk tanıtım geldi. Acun Ilıcalı O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Survivor 2023 tanıtımını yayınladı.

SURVİVOR YENİ SEZONDA YENİ FORMAT!

Acun Ilıcalı yeni sezon ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak." dedi.

SURVİVOR 2023 GÖNÜLLÜLER KADROSU:

Aziz

Gizem Avcı

Osman Can

Aleyna

Asena

Özgür

Tunga

Kardelen

Walıson

SURVİVOR 2023 INFLUENCER KADROSU:

Kürşat

Buse

Halil

Chaby

Elanur

Alper Rende

SURVİVOR 2023 ÜNLÜLER KADROSU:

Zeynep Alkan

Ümit Erdim

Aysu Keskin

Cansu Tuman

Yusuf Güney

Seçkin Piriler

Barış Telli

Murat Eken