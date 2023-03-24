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Survivor 2023... BİRLEŞME PARTİSİ ÖNCESİ SON ELEME!

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Survivor 2023... BİRLEŞME PARTİSİ ÖNCESİ SON ELEME!

Survivor 2023'te haftanın eleme adayları olarak Ünlüler Takımı'ndan Murat ve Barış, Gönüllüler Takımı'ndan ise Aziz, Elanur olmak üzere 5 isim belirlenmişti.

SURVİVOR'DA HAFTANIN SON ELEME ADAYLARI

Haftanın eleme adayları Murat Eken, Aziz, Asena olmuştu. Dördüncü aday ünlülerden Barış oldu.

Beşinci ve son isim ise gönüllülerden performans birincisi Özgür'ün seçimi ile Elanur oldu.

Bu beş aday arasında en az SMS oyu alan Birleşme Partisi öncesi adaya veda eden son isim oldu.

Seçim Sonuçları

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Murat Eken Aziz Magazin Haberler

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