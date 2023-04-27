Survivor 2023... AİLELER GELDİ, GÖZYAŞLARI SEL OLDU!

urvivor 2023'te yarışmacıların ailelerine olan özlemi bir nebze de olsa sona erdi. Uzun süredir ailelerinin yüzünü göremeyen yarışmacılara aileleriyle yüz yüze hasret giderebilme şansı verildi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarını yeni oluşturulan takımlarıyla aileleriyle görüşebilme şansını yakalayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Suvivor 2023'de dün akşam oynanan yeni oyun öncesi Acun Ilıcalı, yarışmacılara sürpriz bir duyuru yaptı.

Oyun alanına gelen siyah minibüs içinde yarışmacıların ailelerinin olduğunu açıkladı. Kazanan takımın aileleri ile buluşacağını açıklayan Acun Ilıcalı "Kazananlar aileleri ile görüşecek" dedi.

Yarışmadan önce tüm yarışmacılar kısa süreliğine aileleri buluştu. Türkiye'den gelen sevdikleriyle kucaklaşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.

SURVİVOR 2023 YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?

Survivor 2023'te yeni takımlar belli oldu. Survivor 2023'te ünlüler ve gönüllüler döneminin sona ermesiyle birlikte yeniden takımlar değiştirildi. Haftalık performanslara göre birinci ve ikinci olan isimler yeni oluşturulacak olan takımların kaptanı oldu. Bu haftanın kaptanları Nefise ve Yusuf oldu. İşte bu iki ismin oluşturdukları yeni takımlar...

Survivor 2023 Yeni Kırmızı Takım;

Nefise, Osman Can, Ertuğ, Cansu, Aziz, Barış

Survivor 2023 Yeni Mavi Takım;

Yusuf, Özgür, Halil, Kürşat, Buse, Asena

SURVİVOR 2023 AİLE ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Aileleri ile yarışmacıların kısa süreliğine görüşmelerine imkan tanıyan Acun Ilıcalı ödülü kazanan takımın ailesiyle akşam yemeği yiyeceğini söyledi. İki gün oynanacak olan oyunun ardından kazanan takımın belirleneceğini söyleyen Ilıcalı, kaybeden takımın da yine ailesiyle 15 dakika görüşebileceğini söyledi.

Survivor aile ödülü oyununda yarışmacılar zorlu bir mücadele verdi. Ödül oyunun ilk turunu gönüllüler, ikinci turunu da ünlüler kazandı. 1-1 eşitlik ile sonuçlanan oyun en iyiler mücadelesine kaldı. Bu oyunu kazanan takım ise 3-1 ile mavi takım oldu.