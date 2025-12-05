Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı NOW TV dizisi "Sakıncalı", reytinglerde beklenen ilgiyi görmediği için sadece 5. bölümde ekran macerasına son veriyor.

BEKLENEN OLDU: DİZİ YAYINDAN KALDIRILIYOR

Yeni sezonun güçlü yapımları arasında gösterilen "Sakıncalı", reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca erken final kararı aldı. Gold Film imzalı yapımın sadece 5. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz hafta çekimlere ara verilen dizinin set ekibine final kararı iletildi.

3 BÖLÜM YAYIMLANDI AMA...

Henüz 3 bölümü yayımlanan "Sakıncalı" güçlü oyuncu kadrosuna rağmen rakiplerinin gerisinde kaldı. Kanal yönetimi, reytinglerdeki düşük performans nedeniyle diziyi sürdürmeme kararı aldı.

KONUSU NEYDİ?

"Sakıncalı", çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya'nın adalet ve intikam mücadelesini konu alıyordu. Dizide kayıp, dayanışma ve güçlü kadın karakter temaları ön plana çıkıyordu.

OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademcinin yer aldığı dizide; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi başarılı isimler rol alıyordu.