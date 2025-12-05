Haberler

Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi

Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin başrolünde yer aldığı NOW TV dizisi "Sakıncalı", düşük reytingler nedeniyle sadece 5. bölümde final yapma kararı aldı. Üç bölümü yayımlanan dizi, güçlü kadrosuna rağmen beklenen izleyici ilgisini göremedi.

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı NOW TV dizisi "Sakıncalı", reytinglerde beklenen ilgiyi görmediği için sadece 5. bölümde ekran macerasına son veriyor.

BEKLENEN OLDU: DİZİ YAYINDAN KALDIRILIYOR

Yeni sezonun güçlü yapımları arasında gösterilen "Sakıncalı", reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca erken final kararı aldı. Gold Film imzalı yapımın sadece 5. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz hafta çekimlere ara verilen dizinin set ekibine final kararı iletildi.

3 BÖLÜM YAYIMLANDI AMA...

Henüz 3 bölümü yayımlanan "Sakıncalı" güçlü oyuncu kadrosuna rağmen rakiplerinin gerisinde kaldı. Kanal yönetimi, reytinglerdeki düşük performans nedeniyle diziyi sürdürmeme kararı aldı.

KONUSU NEYDİ?

"Sakıncalı", çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya'nın adalet ve intikam mücadelesini konu alıyordu. Dizide kayıp, dayanışma ve güçlü kadın karakter temaları ön plana çıkıyordu.

OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademcinin yer aldığı dizide; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi başarılı isimler rol alıyordu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Trt dizileri daha ahlaki

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Adanalı:

isminde meymenet yoktu ki izlensin.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOflu Hakan:

now nefes aldığına dua etsin

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Deniz:

Ulan japon animleri bile daha güzel su saçma türk dizilerinden bir kactane dışında izlenecek dizi yok ,senarya salakça hep aynı şeyler, biri diyor birini pundikliyor öbürü onu görüp oda gidiyor başkasına pundikletiyor başka bişey yok

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Güçlü kadro böyle mi olur sıradan dizi oyuncularını oynat sonra da reyting bekle çok beklersin

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.