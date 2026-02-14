Sürpriz ev ziyareti: Kadıköy Boğası Tatlıses ile düet yaptı
Fenomen Kadıköy Boğası, İbrahim Tatlıses'in evinde samimi anlar yaşadı. Başaran, Tatlıses'in unutulmaz şarkısını seslendirdiği videoyla yüzleri güldürdü.
'Kadıköy Boğası' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran, İmparator İbrahim Tatlıses'in evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İkili o anları kayıt altına aldı, ortaya çıkan samimi görüntüler tebessüm ettirdi.
Ziyaret sırasında Başaran, Tatlıses'in hafızalara kazınan şarkılarından "Kal Benim İçin"i seslendirdi. Bu samimi anlar, hem yüzleri güldürdü hem de sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Paylaşılan videolar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçiler, fenomen ve usta sanatçının bir aradaki performansını övgüyle karşıladı.