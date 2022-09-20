Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süperstar fena yakalandı! Filtresiz fotoğrafı görenlerin ağzını açık bıraktı

Magazin Haberleri

Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Ajda Pekkan sevenlerini coşturmuştu. Ancak ünlü şarkıcının konser sırasında paylaşılan filtresiz fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü.

15-16 Eylül kutlamaları Çeşme'de renkli görüntülere sahne oldu. Ajda Pekkan ise Çeşme Amfitiyatro'da konser verdi. Çeşmeli Ajda Pekkan şarkılarıyla eğlendi.

HERKESİN DİKKATİ AJDA'DA YOĞUNLAŞTI

Sahneye çıkarak Çeşme halkına seslenen Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Ajda Pekkan'la sahnede hatıra fotoğrafı çekip sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımı gören herkes Pekkan'ın yüzüne odaklandı.

Süperstar fena yakalandı! Filtresiz fotoğrafı görenlerin ağzını açık bıraktı

FİLTRESİZ HALİ OLAY OLDU

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda fotoğraflarına filtre uygulayan 76 yaşındaki şarkıcının son hali ise hayranlarını bir hayli şaşırttı. Görünümüne özen gösteren Süperstar birçok kez estetik operasyonu geçirmişti.

Süperstar fena yakalandı! Filtresiz fotoğrafı görenlerin ağzını açık bıraktı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Ajda Pekkan Çeşme Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

haksız mıyım:

nenem yaşında karı kendini 18 lik diye satıyor. e millet de yiyor. e boşuna demiyorlar reklamlarda '' biz yaptık herkes de yedi''

Cevap Yaz 5 10 Yayından Kaldır
MAMOS BUSINESS SERVICE:

ne sanıyordunuz. Makyajlı filtresiz. Ben yakından gördüm. Çok yaşlı ve çok estetikli..

Cevap Yaz 3 39 Yayından Kaldır
Hakan Arslanoglu:

Ajda Pekkan'ın taş devrinden kalma taş plağına rastlandı maşallah halen yaşıyor..

Cevap Yaz 2 66 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title