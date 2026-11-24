Süper Kunduz Dolunayı Manisa Demirci'de kızıl-mor manzarasıyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Demirci ilçesinde 24 Kasım akşamı gökyüzünde beliren Süper Kunduz Dolunayı, kızıl-mor tonlarla gece karanlığının iç içe geçtiği manzaralar oluşturdu. Dolunay, ağaç silüetleri, dağ hattı ve cadde aydınlatmalarıyla ilçede karpostallık manzaralar ortaya çıkardı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde 24 Kasım akşamı gökyüzünde beliren "Süper Kunduz Dolunayı", ortaya çıkardığı manzaralarla objektiflere yansıdı.
Akşam saatlerinde kızıl-mor tonların ve gece karanlığının iç içe geçtiği gökyüzünde yükselen Süper Kunduz Dolunayı, ağaç silüetleri ve dağ hattıyla bütünleşerek dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Gökyüzündeki açıklıkla birlikte parlaklığı belirginleşen dolunay, ilçe yerleşimi ve cadde aydınlatmaları eşliğinde Demirci'de farklı bir atmosfer oluşturdu. Süper Kunduz Dolunayı'nın eşsiz manzarası karpostallık görüntüler ortaya çıkardı.