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Manisa'nın Demirci ilçesinde 24 Kasım akşamı gökyüzünde beliren "Süper Kunduz Dolunayı", ortaya çıkardığı manzaralarla objektiflere yansıdı.

Akşam saatlerinde kızıl-mor tonların ve gece karanlığının iç içe geçtiği gökyüzünde yükselen Süper Kunduz Dolunayı, ağaç silüetleri ve dağ hattıyla bütünleşerek dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Gökyüzündeki açıklıkla birlikte parlaklığı belirginleşen dolunay, ilçe yerleşimi ve cadde aydınlatmaları eşliğinde Demirci'de farklı bir atmosfer oluşturdu. Süper Kunduz Dolunayı'nın eşsiz manzarası karpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı