Sunucu Nursel Ergin, 6 yıllık eşinden boşanma kararı aldı

Gelinim Mutfakta yarışmasının başarılı sunucusu Nursel Ergin, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Murat Akyer ile boşanma kararı alarak evi terk etti. Çift, boşanma iddiasının ardından sessizliğini koruyor.

Yıllar önce yayınlanan "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında sunuculuk yapmaya başlayan Nursel Ergin, uzun süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu yapıyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ergin, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi.

EVİ TERK ETTİ

2017 yılında Murat Akyer ile nikah masasına oturan Nursel Ergin'in evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi. Oda TV'de yer alan habere göre, ünlü isim boşanma kararı alarak eşiyle yaşadığı evden ayrıldı. Daha önce sosyal medya hesabından eşiyle paylaşımlar yapan Ergin'in bir süredir fotoğraf paylaşmaması da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ünlü sunucu boşanma iddiasının ardından henüz bir açıklama yapmadı.