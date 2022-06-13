Sufle ve Burry Soprano&#039;dan &#039;yanımda&#039; Şarkısı - Haberler

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Sufle ve Burry Soprano'dan 'yanımda' Şarkısı

Snob Magazin - Magazin
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Sufle ve Burry Soprano'dan 'yanımda' Şarkısı

Yeni bir EP için hazırlanan ve son dönemlerde dikkatleri üzerine çeken Sufle, "Yanımda" isimli yeni şarkısını yayınladığını duyurdu.

Bu şarkıda ona Rap camiasının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Burry Soprano eşlik ediyor.

Şarkının aranjesinde ise iki başarılı isim İlkay Şencan ve Sertan İpek yer alıyor. Yaz enerjisinin ruhunu en akılda kalıcı melodiler ile yansıtan bu şarkı 10 Haziran da tüm dijital platformlarda yerini aldı. Yanınızda kim varsa bu şarkıyı gözlerinin içine bakarak söylemeyi unutmayın. Sevdiklerinizle beraber söyleyeceğiniz bu harika şarkıyı dinlemeye hazır olun.

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