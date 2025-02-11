Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı

Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir Gece Masalı dizisinin başrol oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, sosyal medyada kalpli bir poz paylaştı. İkili arasında sevgili olup olmadıkları merak konusu olurken, bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"Bir Gece Masalı" isimli dizide partner olan Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz'den kalpli paylaşım geldi.

ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Bir gece Masalı'nın başrol oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, dizi başlamadan önce aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilmişti.

DEDİKODULAR ALEVLENECEK

Gelen eleştirilere aldırış etmeyen ve birbirlerine sık sık övgü dolu sözler sarf eden iki oyuncu, son dönemde hayranları tarafından çok yakıştırılıyor. Aralarında aşk olduğu söylentilerini her fırsatta geçiştiren ikili, bu kez dedikoduları alevlendirecek bir paylaşımda bulundu.

KALPLİ PAYLAŞIM GELDİ

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun ile bir fotoğrafını Instagram hikayesinden kalp emojisiyle paylaştı.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım

Coşkun da aynı pozu kendi hikayesine ekledi.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

MÜSİAD, 17 sektör raporunu kamuya duyurdu
img

Türkiye, Suriye için kararını verdi
img

Trump kağıt pipetlere savaş açtı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

padışaha bu haberler gösteriliyor gercekte olan bez mama icin intihar eden baba cocuklarının bileklerini kesip öldüren anne .. babasını bıcaklayıp öldüren oğul kızını boğup öldürüo bileklerini kesen baba

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.