Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım

"Bir Gece Masalı" isimli dizide partner olan Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz'den kalpli paylaşım geldi.

ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Bir gece Masalı'nın başrol oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, dizi başlamadan önce aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilmişti.

DEDİKODULAR ALEVLENECEK

Gelen eleştirilere aldırış etmeyen ve birbirlerine sık sık övgü dolu sözler sarf eden iki oyuncu, son dönemde hayranları tarafından çok yakıştırılıyor. Aralarında aşk olduğu söylentilerini her fırsatta geçiştiren ikili, bu kez dedikoduları alevlendirecek bir paylaşımda bulundu.

KALPLİ PAYLAŞIM GELDİ

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun ile bir fotoğrafını Instagram hikayesinden kalp emojisiyle paylaştı.

Coşkun da aynı pozu kendi hikayesine ekledi.