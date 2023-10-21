Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu dolandırıcılık iddialarıyla gündemde

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve prodüktör eşi Beril Talu'nun yakın çevrelerini dolandırarak ortadan kaybolduğu iddia edildi. İş insanı, çiftin dostluk kurmak için kendilerini kandırdığını ve büyük bir miktarda parayı aldıklarını söyledi. Partide bulunan Kenan Doğulu ve Beren Saat ise iddiaları yalanladı.

'Var Böyle Tipler' kanalıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile prodüktör eşi Beril Talu'nun yakın çevrelerini dolandırarak ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Çiftin kaçmadan önce Beylerbeyi'ndeki evlerinde bir parti verdiğini ve o partiye katıldığını öne süren bir iş insanı yaşadıklarını anlattı.

Adının açıklanmasını istemeyen iş insanı şöyle konuştu:

"Karı-koca 4-5 ay bizimle dostluk kurmak için peşimizden koştu. Araya ünlü bir yönetmeni bile soktular. Eşimi 'Bu çiftte bir tuhaflık var' diye uyardım. Öyle sempatikler ki, eşim bana değil, onlara inandı. Bir miktar paramız gitti.

Ben bu işin 100 milyonla bittiğini sanmıyorum. En az 250 milyonla kaçtılar. Taktikleri şuydu: '300 bin lira verirseniz, reklam çekim işine ortak olacaksınız. Size 600 bin lira olarak döner.'"

KENAN DOĞULU: PARTİDE DEĞİLDİK

10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat'in de partide olduğu öne sürüldü.

Dağıstanlı, bu iddiayı Doğulu'ya iletmesinin ardından şarkıcıdan "Ne ben, ne de eşim orada değildik. Ama Kıvanç'la tanışıklığımız var" cevabını aldığını belirtti.

"SÜRPRİZ PLANLARIM VAR' DEDİ"

Partiye katıldığı söyleyen ve adını belirtmek istemeyen bir sosyal medya ünlüsü, "Kıvanç o gece hep 'Sürpriz planlarım var' dedi. Para kazanmanın çok kolay olduğundan söz etti.

Sonra birden 'Bu Beril'le son partimiz' dedi, eşi de gerildi. Ruh hali çok tuhaftı. Karı-kocanın arası son zamanlarda iyi değildi. 'Boşanıyorlar mı acaba' dedik, kaçış aklımıza gelmedi" diye konuştu.

Kıvanç Talu ve Beril Talu, davetleri gösterişli olsun birkaç ünlü menajeri arayıp, "Hangi sanatçınız davetimize katılır" diye sorduğu da öne sürüldü.

Davete katılan bir oyuncu menajeri de, "Eve daha önce de gittim. Son derece şık bir daire, değerli eşyaları vardı. Ama partide o eşyalar yoktu. Ev boşalmış gibiydi.

Belki de hepsini önden kaçtıkları yere gönderdiler. Dikkatimi çeken diğer bir nokta da gergin olmalarıydı" ifadelerini kullandı.