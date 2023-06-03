Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşine doğum günü sürprizi olay oldu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın, eşinin doğum gününü kutladığı fotoğraf sosyal medyayı yıktı. 32 yaşındaki fenomen, eşi Engin Polat'ın doğum günü İstanbul'da bulunan bir reklam panosuna dev boyutta yazdırdığı, "Karısının kocası iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kapatın şehrin ışıklarını kocam pasta üfleyecek" yazısıyla kutladı.

Ünlü iş insanı ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla lüks yaşantısını duyurmayı seven bir isim. Abartılı yaşantısıyla sık sık gündem olan Polat, bu kez kocasına yaptığı doğum günü hediyesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada 5 milyondan fazla takipçisi olan ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan 32 yaşındaki fenomen, her anını paylaşan isimlerden. Ancak Dilan Polat'ın bu seferki paylaşımı, oldukça etkileşim aldı.

"KAPATIN ŞEHRİN IŞIKLARINI KOCAM PASTA ÜFLEYECEK"

Eşinin doğum gününü reklam panosuyla verdiği ilanla kutlayan Dilan Polat, sürpriziyle adından söz ettirdi. Pano'nun üzerine, "Karısının kocası iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kapatın şehrin ışıklarını kocam pasta üfleyecek" yazısını yazdıran Polat, sosyal medyada olumlu ve olumsuz birçok tepkinin hedefi oldu.