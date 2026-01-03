Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada olayın seyrini değiştirecek deliller de dava dosyasına girdi. Soruşturmada "Kasten öldürme" suçundan tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile annesinin aralarında geçen tartışmaların ses kayıtları çözüldü.

"SENİ HAZMEDEMİYORUM ANNE"

Tartışmanın kayıt altına alınmasının yanı sıra soru işareti yaratan bir diğer nokta ise Tuğyan'ın bunları sevgilisi Kervan'a göndermesi oldu. Ses kayıtlarının en çarpıcı bölümünde Tuğyan'ın annesine; birbirlerine benzediklerini, bu hayatta en çok Güllü'yü kıskandığını ve Güllü'nün de kendisini kıskandığı söyleyerek, "Bu hayatta en çok seni hazmedemiyorum anne" demesi oldu. Güllü'nün "Gözümün nuru" diyerek yumuşak bir şekilde yanıt vermesi dikkat çekti.

GÜLLÜ'NÜN BİLEZİKLERİ KAYIP

Sabah'ın haberine göre; diğer yandan Tuğyan annesinin fotoğrafını çekerek Kervan'a gönderdiği mesaj da dosyada dikkat çeken diğer bir delil oldu. Fotoğrafta Güllü'nün kolunda çok sayıda bilezik yer aldığı görüldü. 4 Nisan 2025 tarihine ait görüntüde Tuğyan'ın Güllü'yü mutfakta yemek yaparken fotoğrafını çektiğini ve sevgilisi Kervan'a "Kocana selam söyle diyor" mesajıyla gönderdiği aktarıldı. Güllü'nün ölümünün ardından ise bilezikleri bulunamadı.

"KERVAN İÇİN ANNEMİ ÖLDÜREBİLİR"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter savcılıkta verdiği ifadede ablasının kervan için annesini öldürebileceğini söylemişti. Gülter, "Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam Kervan'ı çok seviyordu. Annem Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur. Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir. Daha önceki ilişkilerinde de böyleydi. Ablamla Bircan arasındaki ben ilk kez televizyondan öğrendim. Fakat ablamın Bircan'a yazdığı söylenen mesajları okuduğumda bunlar ablamın cümlesidir dedim. Bence net olarak Ablam bu mesajları Bircan'a net olarak atmış" dediği öğrenildi.