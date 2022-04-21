Songül Karlı'dan Yıllar Sonra Gelen Taciz İtirafı

Oyuncu ve sunucu Sinan Çalışkanoğlu'nun kurduğu YouTube kanalı KOP-ART TV için hazırlayıp sunduğu Minibüs programı, her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu haftanın konuğu ünlü türkücü ve sunucu Songül Karlı. Minibüse binen Karlı, Sinan Çalışkanoğlu ve KOP-ART TV izleyicilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Bikinili fotoğraflarından rahatsız olduğunu ve hepsini silreceğini açıklayan Karlı, yıllar sonra gelen itirafıyla herkesi şoke etti. Songül Karlı, yıllar önce otobüste tacize uğradığını açıkladı.

OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIM

"Minibüste başınıza ilginç bir olay geldi mi?" sorusuna Karlı, "Minibüste değil ama otobüste geldi. Annemle otobüse bindiğimiz bir gün, arkamda duran bir adamın elle tacizine uğradım. Bunu gören annem, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü. Eskiden insanlar böyle durumlarda tepki vermek yerine, utanır ve sessiz kalırdı. Annem sessiz kalmadı. Şimdi insanlar daha bilinçli ve cesur. Seslerini, çıkarabiliyor ve tepki gösterebiliyorlar. Bun da sosyal medyanın etkisi çok.Eskiden insanlar, böyle bir şeyi görse bile sesini çıkarmaz, görmezlikten gelirdi. Şimdi insanlar, böyle durumlarda birbirini koruyor ve birbirlerine destek oluyorlar." diye cevap verdi.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARIMI SİLDİRECEĞİM

"Yaza hazırlık var mı? Bikinili fotoğraf paylaşımı yapacak mısınız?" sorusuna ise Karlı şöyle cevap verdi:

"Öyle bir hazırlığım yok. Öyle de hoş olmuyor artık. Daha önce yayınlanan tüm bikinili fotolarımı da sildireceğim. Konu, bikini giyip giymemek değil. Tabii ki tatilde giyiyoruz ama ben kendi adıma,bikinili fotolarımın yayınlanmasını istemiyorum artık. Gençler gönüllerince giysin, onlara çok yakışıyor. Her şey, zamanında güzel."

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