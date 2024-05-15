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Soner Olgun, oyunculuk performansıyla sahnede olacak

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Önümüzdeki günlerde yeni şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sunmaya hazırlanan Soner Olgun, oyunculuk performansıyla da sahnede olacak. Usta isme başrolde Zeynep Beşerler eşlik edecek.

Önümüzdeki günlerde yeni şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sunmaya hazırlanan Olgun, sevenlerine bir sürpriz yaparak oyunculuk performansıyla da sahnede olacak. Usta isme başrolde Zeynep Beşerler eşlik edecek.

Soner Olgun, kendi kaleme aldığı ilk kez 2008 yılında sahnelenen oyunu Letafet'in metnini güncelleyerek yeniden sahnelemesi için çalışmalara başladı.

Kubilay Karslıoğlu'nun yönetmenliğini üstleneceği oyunda rol alarak sevenlerine bir sürpriz yapmaya hazırlanan Olgun'a Zeynep Beşerler, Sedat Bilenler ve Arda Anarat eşlik edecek.

YENİ ŞARKI HAZİRAN'DA!

Okuma provaları başlayan oyun, sonbahar aylarında tiyatroseverler ile buluşacak. Soner Olgun'un yeni şarkısı Bir Damlacık Aşkın Yeter ise Haziran ayında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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