İç çamaşırlı klibiyle çok konuşulan Aleyna Tilki, bu kez yatak odası pozlarıyla gündemde - Haberler

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İç çamaşırlı klibiyle çok konuşulan Aleyna Tilki, bu kez yatak odası pozlarıyla gündemde

Haberler.com - Magazin
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Son şarkısının klibinde iç çamaşırlı sahneleriyle çok konuşulan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yatak odası pozlarını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Take It Or Leave It isimli şarkısı yayınlanan Aleyna Tilki, parçanın klibinde dakikalarca iç çamaşırıyla odasında dans ettiği görüntüleri magazin gündeminde çok tartışılmıştı.

Son klibindeki sahnelerle çok konuşulan Aleyna Tilki bu kez yatak odası pozlarıyla gündemde

YATAK ODASI POZLARINI PAYLAŞTI

Klibindeki şarkılar nedeniyle Cüneyt Özdemir ve Erol Köse gibi isimlerden tepki toplayan genç şarkıcı, bu kez sosyal medyada paylaştığı yatak odası pozlarıyla gündeme geldi.

Son klibindeki sahnelerle çok konuşulan Aleyna Tilki bu kez yatak odası pozlarıyla gündemde

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞMURU

Islak saçlarıyla arkasını dönüp aynada fotoğraf çeken Tilki'nin paylaşımına takipçilerinden yorumlar gecikmedi. Kullanıcılar tarafından genç şarkıcıya "Duş aldın mı?", "Kim ne derse desin bir numarasın" gibi yorumlar yapıldı.

Son klibindeki sahnelerle çok konuşulan Aleyna Tilki bu kez yatak odası pozlarıyla gündemde

Haberler.com - Magazin

Aleyna Tilki, Magazin, Haberler

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