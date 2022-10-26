Son Dakika: Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı

Son dakika: İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı yargılanan Gülşen'in yurt dışı yasağının devamı yönündeki itirazı kabul edildi. Mahkeme, şarkıcının 250 bin TL'lik güvence miktarının yatırılması şartıyla yurt dışı çıkış yasağını kaldırdı.

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle yargılanan Gülşen, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. İmza zorunluluğu kaldırılan Gülşen'in yurt dışı yasağının devam edilmesine karar verildi. Gülşen'in avukatı ise duruşmanın ardından karara itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme, şarkıcının yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar verdi.

250 BİN TL'LİK GÜVENCE MİKTARININ YATIRILMA ŞARTI

Haftada bir karakola giderek imza veren Gülşen'in davası geçen günlerde İstanbul 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 1 yılda 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Gülşen'in karakola imza verme zorunluluğunu kaldırırken yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi. Şarkıcının avukatını yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, Gülşen'in250 bin TL'likgüvence miktarı yatırılması şartıyla yurt dışı çıkış yasağını kaldırdı.

KONSER KARARI MERAK EDİLİYOR

Yargılanması devam eden Gülşen, bir süre dinlenme kararı alarak yılbaşına kadar vereceği 50 konseri iptal etti. Yurt dışı yasağının da kalkmasının ardından şarkıcının konserleriyle ilgili nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, "müşteki (şikayetçi)" olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İslami yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. Gülşen Çolakoğlu'nun "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Gülşen Çolakoğlu'nun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.