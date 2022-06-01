Son Dakika: Johnny Depp ile Amber Heard davasında karar verildi! Mahkeme, Heard'ün Depp'e iftira attığına hükmetti - Haberler

ABD'nin Virgina eyaletinde görülen davada jüri üyeleri 6 hafta boyunca Heard ve Depp çiftinin evliliklerinde yaşadıklarını dinledi.

DEPP DAVAYI KAZANDI

Amber Heard ve Johnny Depp davasında kararını açıklayan jüri, Johnny Depp'i haklı bularak Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına hükmetti.

HEARD 15 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Jüri, karalama davasında Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Depp'i ise 2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

2 BUÇUK MİLYON İNSAN İZLEDİ

Amber Heard ve avukatları mahkemeye gelirken Johnny Depp İngiltere'de olduğu için davaya sadece avukatları katıldı. Mahkemede geniş güvenlik önlemleri alınırken canlı yayınlanan davayı 2,5 milyon kişi izledi.

NE OLMUŞTU?

Johnny Depp, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle eski eşi Heard'e 'karalama' davası açtı ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulundu. Eski eş Heard ise karşı hamlede bulundu ve 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

İLİŞKİLERİNİ ORTAYA DÖKTÜLER

Davada ikilinin ilişkilerine dair pek çok detay ortaya döküldü. Heard, Depp'in kendisine defalarca vurduğunu, kırık bir şişeyle cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Duruşmalar sırasında bu iddialarını ileri sürerken sık sık da gözyaşlarına boğuldu.

Depp ise en başından itibaren bütün bu iddiaları reddedip Heard'ün kanıtlarını çürütmek için yeni kanıtlar ve tanıklar sundu. Davaya damga vuran olaylarda biri de bu kanıtlarla ortaya çıktı; Heard'ün Depp'i yumrukladığını söylediği ses kaydı dinlenirken davanın son günlerinde sürpriz bir tanık da Depp'in yanında yer alarak herkesin dikkatini çekti.

Heard, gördüğünü iddia ettiği şiddet anlarından birini anlatırken Depp'in eski sevgilisi Kate Moss'u da zamanında merdivenlerden ittiğini belirtince tanık olarak Kate Moss da davadaki yerini aldı.