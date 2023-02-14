Son dakika! Haluk Levent depremin merkez üssüne yardım götürürken trafik kazası geçirdi

Son dakika! Ahbap derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine yardım götürürken trafik kazası geçirdi. Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. 30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin 9. gününde arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

HALUK LEVENT KAZA GEÇİRDİ

Depremin yaralarını sarmak adına felaketin ilk gününden bu yana büyük çaba sarf eden Ahbap'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent ise bugün talihsiz bir kaza geçirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesine yardım götürürken trafik kazası geçiren Haluk Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Levent'in tedavisi sırasında çekilen bir fotoğraf da sosyal medyaya düştü.