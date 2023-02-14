Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Haluk Levent depremin merkez üssüne yardım götürürken trafik kazası geçirdi

Magazin Haberleri

Son dakika! Haluk Levent depremin merkez üssüne yardım götürürken trafik kazası geçirdi

Son dakika! Ahbap derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine yardım götürürken trafik kazası geçirdi. Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. 30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin 9. gününde arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

HALUK LEVENT KAZA GEÇİRDİ

Depremin yaralarını sarmak adına felaketin ilk gününden bu yana büyük çaba sarf eden Ahbap'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent ise bugün talihsiz bir kaza geçirdi.

Son dakika! Haluk Levent depremin merkez üssüne yardım götürürken trafik kazası geçirdi

SAĞLIK DURUMU İYİ

Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesine yardım götürürken trafik kazası geçiren Haluk Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Levent'in tedavisi sırasında çekilen bir fotoğraf da sosyal medyaya düştü.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Kahramanmaraş Haluk Levent Pazarcık Deprem Magazin Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title