Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Manisa'daki trafik kazasında yaralandı - Haberler

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Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Manisa'daki trafik kazasında yaralandı

AA - Ahmet Bayram - Magazin
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu aralarında sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Türk müziğinin önemli sanatçılarından Selami Şahin'in oğlu trafik kazası geçirdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada minibüsle kamyonet çarpıştı. Kazada Selami Şahin'in oğlu ve 3 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kürşat Ö'nün kullandığıminibüs, İzmir-İstanbul Otoyolu Turgutlu geçişindeki Hamzabeyli mevkisinde önünde seyreden Mazlum S. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada savrulan araçlar bariyerlere çarptı, kamyonet devrildi. Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolcular Andreas Rangavis, Celal Gökhan Güldal ve sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Manisa'daki trafik kazasında yaralandı

Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Manisa'daki trafik kazasında yaralandı

Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Manisa'daki trafik kazasında yaralandı

Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Manisa'daki trafik kazasında yaralandı

Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Manisa'daki trafik kazasında yaralandı

AA / Ahmet Bayram - Magazin

Emirhan Şahin, Selami Şahin, Turgutlu, Manisa, Magazin, Güncel, Haberler

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