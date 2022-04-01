Sokak hayvanlarıyla ilgili sözlerinden dolayı Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım, eleştirilere cevap verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak hayvanlarıyla ilgili sözlerinden dolayı Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım, eleştirilere cevap verdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

TGRT ekranında program sunuculuğu yapan Yeşim Salkım, sokak köpekleriyle konuşurken "Sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezine gönderilmesi lazım" dedi. Bu sözlerinden dolayı Twitter'da boykot edilen Salkım, yayınladığı videoda "Aklınızı başınıza devşirin hayvan sevgisini sizden öğrenecek değilim" dedi.

Şarkıcılığın yanı sıra hafta içi her gün TGRT ekranlarında Şeffaf Masa programını sunan Yeşim Salkım, dün akşamki yayınında sokak köpeklerinin saldırısı sonrası hayatını kaybeden kişilerin ailesiyle konuştu. Salkım, konuşma esnasında söylediği bir öneri ise tepki çekti.

Konuşma esnasında sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezlerine gönderilerek burada tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Salkım'ın bu sözlerinin ardından Twitter'da "Yeşimsalkımboykot" etiketiyle tepkiler yağdı.

Gelen tepkilerin ardından bir video yayınlayan Yeşim Salkım, eleştirilere şu sözlerle cevap verdi: "Son derece adil bir yayın yaptım. Sokaklardaki hayvanların rehabilitasyon merkezlerine alınmasını, orada bakılmasını ve bir yuvaya sahip olması gerektiğini, bunun için belediyeleri, İç İşleri Bakanlığını ve hükümeti göreve çağırdım. Acılı bağlanmış olan iki babaya da 'Helvasını nasıl kardınız?' diye mi soracaktım ha gerizekalılar. Sizin ne düşündüğünüz benim umurumda değil."

"Doğru tektir. Ben de doğru olanı yaptım. Bana kalkıp da şu kadarcık aklınızla gelmeyin. Hayvan sevgisinin ne olduğunu sizden öğrenecek değilim ben. Benim kadar hayvanları seven insan zaten yoktur. Ama ben burada sizin gibi artistlik yapmıyorum. Anladınız mı? Oturduğum yerde de geniş geniş 5 tane köpekle videolar çekmiyorum. O aklınızı bir başınıza devşirin. Hayvan sevgisinin ne olduğunu sizden öğrenecek değilim ben."

Sokak hayvanlarıyla ilgili sözlerinden dolayı Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım, eleştirilere cevap verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Sokak Hayvanları, Yeşim Salkım, Twitter, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

ADEM ÇELİKEL:

Yok zaten öğrenememişsin.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title