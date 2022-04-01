Sokak hayvanlarıyla ilgili sözlerinden dolayı Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım, eleştirilere cevap verdi

Şarkıcılığın yanı sıra hafta içi her gün TGRT ekranlarında Şeffaf Masa programını sunan Yeşim Salkım, dün akşamki yayınında sokak köpeklerinin saldırısı sonrası hayatını kaybeden kişilerin ailesiyle konuştu. Salkım, konuşma esnasında söylediği bir öneri ise tepki çekti.

TWITTER'DA BOYKOT EDİLDİ

Konuşma esnasında sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezlerine gönderilerek burada tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Salkım'ın bu sözlerinin ardından Twitter'da "Yeşimsalkımboykot" etiketiyle tepkiler yağdı.

YEŞİM SALKIM'DAN VİDEOLU CEVAP

Gelen tepkilerin ardından bir video yayınlayan Yeşim Salkım, eleştirilere şu sözlerle cevap verdi: "Son derece adil bir yayın yaptım. Sokaklardaki hayvanların rehabilitasyon merkezlerine alınmasını, orada bakılmasını ve bir yuvaya sahip olması gerektiğini, bunun için belediyeleri, İç İşleri Bakanlığını ve hükümeti göreve çağırdım. Acılı bağlanmış olan iki babaya da 'Helvasını nasıl kardınız?' diye mi soracaktım ha gerizekalılar. Sizin ne düşündüğünüz benim umurumda değil."

"AKLINIZI BAŞINIZA DEVŞİRİN"

"Doğru tektir. Ben de doğru olanı yaptım. Bana kalkıp da şu kadarcık aklınızla gelmeyin. Hayvan sevgisinin ne olduğunu sizden öğrenecek değilim ben. Benim kadar hayvanları seven insan zaten yoktur. Ama ben burada sizin gibi artistlik yapmıyorum. Anladınız mı? Oturduğum yerde de geniş geniş 5 tane köpekle videolar çekmiyorum. O aklınızı bir başınıza devşirin. Hayvan sevgisinin ne olduğunu sizden öğrenecek değilim ben."