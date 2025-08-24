Siyam, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Siyam, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sahne alan Siyam, etkileyici performansıyla on binlerce hayranına müzik ziyafeti sundu. Sevilen şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sahne alan Siyam özgün yorumu ve etkileyici sahne performansıyla Erzurumlulara müzik ziyafeti sundu.

Sevilen sanatçı Siyam, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.

Siyam, "Sarıyo Başa", "Kayboldum", "Oy Oy", "Nasıl Gittim" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra arabeskten rock müziğe uzanan geniş repertuvarıyla Erzurumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcı sahnede yaptığı konuşmada dinleyicilerine ithafen, "Enerjiniz mükemmeldi. Ömür boyu unutmayacağım" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
AK Partili Çelebi, komando beresiyle ikna turunda: Kazanan Türkiye olacak

Komando beresiyle ikna turu: Kazanan Türkiye olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.