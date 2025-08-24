Siyam, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sahne alan Siyam özgün yorumu ve etkileyici sahne performansıyla Erzurumlulara müzik ziyafeti sundu.

Sevilen sanatçı Siyam, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.

Siyam, "Sarıyo Başa", "Kayboldum", "Oy Oy", "Nasıl Gittim" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra arabeskten rock müziğe uzanan geniş repertuvarıyla Erzurumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcı sahnede yaptığı konuşmada dinleyicilerine ithafen, "Enerjiniz mükemmeldi. Ömür boyu unutmayacağım" dedi. - ERZURUM