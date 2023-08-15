Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu'nun yardımıyla yürüyebiliyor

Ayağı sargılı olan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yardımıyla yürüyebilen Sinem Kobal, merdivenden inerken ayağının kaydığını ve tatsız bir burkulma yaşadığını söyledi. Kırık ya da çatlak olmadığını belirten Kobal, yaklaşık 1 hafta içinde iyileşeceğini düşündüğünü ifade etti. Kenan İmirzalıoğlu ise eşinin ayağına basarak ona destek oldu. Çift, düğünde nikah şahidi olduklarını ve evet dediklerinde rahatlama hissettiklerini söyledi.