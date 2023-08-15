Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu'nun yardımıyla yürüyebiliyor
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Ayağı sargılı olan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yardımıyla yürüyebilen Sinem Kobal, merdivenden inerken ayağının kaydığını ve tatsız bir burkulma yaşadığını söyledi. Kırık ya da çatlak olmadığını belirten Kobal, yaklaşık 1 hafta içinde iyileşeceğini düşündüğünü ifade etti. Kenan İmirzalıoğlu ise eşinin ayağına basarak ona destek oldu. Çift, düğünde nikah şahidi olduklarını ve evet dediklerinde rahatlama hissettiklerini söyledi.
Ayağı sargılı olan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yardımıyla yürüyebilen Sinem Kobal, "Merdivenden inerken ayağım kaydı, tatsız bir burkulma oldu.
Kırık ya da çatlak yok, sanırım 1 haftaya geçer. Şimdilik üstüne basamıyorum" dedi.
Sinem Kobal, poz verirken de eşinin ayağına basarak ondan destek aldı. Düğünde nikah şahidi olan Kenan İmirzalıoğlu, "Nikahlarda 'evet' diyene kadar bir gerilim oluyor ama evet dediklerinde rahatlama geliyor" dedi.
Kenan İmirzalıoğlu, "Biz evet derken ayağa ilk kim bastı, arkadaşlar merak ederler şimdi" diyerek eşine takıldı.
Sinem Kobal'ın yanıtı şöyle oldu: Ayağı burkulan Sinem Kobal, objektiflere poz verirken Kenan İmirzalıoğlu'nun ayağına bastı.
"O zaman dalgınlığıma geldi, bak şimdi artık ben basıyorum!"