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Sine-Sen Genel Başkanı Mehmet Esen, CHP'den aday adayı oldu

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) genel başkanı Mehmet Esen, CHP'den Adalar Belediye Başkanlığı aday adayı başvurusunda bulundu.

Birçok yapımda yer alan ve aynı zamanda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) genel başkanlığını yapan Mehmet Esen, CHP'den belediye başkanlığı aday adayı başvurusunda bulundu.

"BU ONURLU YOLCULUKTA FİKİRLERİNİZ BANA IŞIK OLACAK"

CHP'den Adalar Belediye Başkanlığı aday adayı başvurusunda bulunan Esen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i etiketleyerek "CHP İstanbul Adalar Belediye Başkanlığı için Disk Sine-Sen Genel sekreterimiz ve sendika avukatımız ile aday adaylığı başvurumu yaptım.

Bu onurlu, güzel yolculukta sizlerin fikirleri ve desteği bana ışık olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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