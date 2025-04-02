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Sincan Belediye Başkanı'ndan Gökhan Ünver'e destek: Kapalı gişe izlemeye hazırız

Sincan Belediye Başkanı'ndan Gökhan Ünver'e destek: Kapalı gişe izlemeye hazırız
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kaldığı için belediyeler tarafından gösterileri iptal edilen komedyen Gökhan Ünver'e bu kez destek geldi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı açıklamada, "Bizim kapımız sistematik biçimde uygulanan linç girişimine karşın komedyen Gökhan Ünver'e sonuna kadar açık. Tüm Ankaralılar kapalı gişe izlemeye hazırız." dedi.

Sosyal medyada çektiği videolarla birçok kişinin beğenisini kazanan komedyen Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili sessiz kalınca tepki çekti. Kendisini eleştirenleri çektiği video ile ti'ye alan Ünver tepkiler karşısında Twitter hesabını da kapattı.

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI: KAPIMIZ GÖKHAN ÜNVER'E SONUNA KADAR AÇIK

Belediyelerin tek tek gösterilerini iptal ettiği Gökhan Ünver'e Sincan Belediyesi'nden ise destek geldi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı açıklamada, "Bizim kapımız sistematik biçimde uygulanan linç girişimine karşın komedyen Gökhan Ünver'e sonuna kadar açık. Tüm Ankaralılar kapalı gişe izlemeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Sincan Belediye Başkanı'ndan Gökhan Ünver'e destek: Kapalı gişe izlemeye hazırız

İKİ BELEDİYE, GÖKHAN ÜNVER'İN GÖSTERİLERİNİ İPTAL ETTİ

Ünver'le ilgili belediyeler de harekete geçti. CHP'li Avcılar ve Fethiye Belediyeleri Ünver'in gösterisini iptal etti.

"DURU TİYATRONUN DURDUĞU YER BELLLİDİR"

Öte yandan Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, kurucusu olduğu Duru Tiyatro'da sahne alacak olan Gökhan Ünver'e yönelik tepkilere yanıt verdi. Kınay, komedyen Gökhan Ünver'in 10 ve 29 Nisan'da Duru Tiyatro'da alacağı sahne gösterilerinin iptal edilmesi çağrılarına ilişkin, "Duru Tiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir. Benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

EMRE KINAY DA İPTAL ETTİ

Kınay, ilerleyen saatlerde ise yasal sözleşmeler gereği nisan ayındaki gösterimleri iptal edemediklerini ancak mayıs ayındaki gösterimlerin iptal edildiğini bildirdi. Kınay, "Mayıs ayında Gökhan Ünver'in ilan edilen oyunları Duru Tiyatro sahnesinde yer almayacak" dedi. Kınay ayrıca nisan ayındaki gösteriyi tanıtıma kapattıklarını kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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