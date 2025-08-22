Simge Sağın'dan Aleyna Tilki'ye duygusal destek: Zor anımda yanımdaydı

Simge Sağın'dan Aleyna Tilki'ye duygusal destek: Zor anımda yanımdaydı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DJ Erdem Kınay'la yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Simge Sağın, bu kez Aleyna Tilki'ye verdiği içten destekle konuşuldu. Tilki'nin albüm lansmanında konuşan Sağın, "Zor bir anımda yanımdaydı, gönülden destekliyorum onu" dedi.

Son dönemde DJ Erdem Kınay ile yaşadığı polemiklerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, bu kez gündeme Aleyna Tilki'ye verdiği destekle geldi. Genç yaşına rağmen kariyerinde önemli adımlar atan Aleyna Tilki, yeni albümünün tanıtımını görkemli bir etkinlikle gerçekleştirdi. Müzik ve magazin dünyasından birçok ismin katıldığı lansman gecesi, renkli anlara sahne oldu.

Simge Sağın'dan Aleyna Tilki'ye duygusal destek: Zor anımda yanımdaydı

Etkinliğe katılan isimler arasında Simge Sağın da yer aldı. Gece boyunca objektiflere samimi pozlar veren Simge, genç meslektaşı Aleyna Tilki'ye dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Tilki ile olan dostluklarına vurgu yapan Simge, duygularını şu sözlerle dile getirdi, "Aleyna benim için özel biri. Çok zor bir anımda yanımda, dibimde oldu. Gönülden destekliyorum onu."

Simge'nin bu sözleri, müzik dünyasında zaman zaman yaşanan rekabet algısına da adeta bir cevap niteliğindeydi. Kısa süre önce Erdem Kınay'la yollarının ayrılması ve ardından yaşanan gerilimle gündeme gelen Simge, bu defa dostluk ve dayanışmayla konuşuldu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
İmajını tazeleyen Gonca Vuslateri, 40 yaş esprisiyle güldürdü

İmajını tazeleyen Gonca Vuslateri, 40 yaş esprisiyle güldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi

Suç örgütü lideri Türkiye'ye böyle getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.